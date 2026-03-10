Galatasaray-Liverpool, le formazioni ufficiali
10/03/2026 | 17:54:51
Alle 18.45, il primo match degli ottavi di finale di Champions League, vede affrontarsi Galatasaray e Liverpool.
Queste le formazioni ufficiali:
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardacki, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Ekitiké. All. Slot
Foto: sito Champions