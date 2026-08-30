Galatasaray, le cifre di Leao: 38 milioni al Milan e il 20% della futura rivendita. 10 mln l’anno al portoghese

30/08/2026 | 13:13:49

Il Galatasaray ha comunicato ufficialmente le cifre dell’operazione che ha portato Rafael Leao in Turchia: “Il trasferimento del calciatore professionista Rafael Alexandre Da Conceição Leão è stato concordato con il club del giocatore, l’AC Milan S.p.A.

In questo contesto, sarà pagata una cifra fissa di 38.000.000 di euro al club calcistico. Inoltre, il 20% dell’utile della prossima vendita del calciatore sarà pagato all’AC Milan S.p.A.

È stato firmato un contratto quadriennale con il calciatore, in uscita dalla stagione 2026-2027. Secondo l’accordo, il calciatore riceverà un salario netto garantito di 10.000.000 di euro per ogni stagione”.

Foto: Sito Galatasaray