Galatasaray-Lazio è 0-0 all’intervallo: traversa di Morutan

A Istanbul si sfidano Galatasaray e Lazio per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2021-22.

Subito ritmi alti per le due squadre nei primi minuti, all’8′ Muslera sgambetta Lazzari al limite dell’area ma è solo cartellino giallo per l’arbitro Matej Jug.

La chance maggiore è per i padroni di casa al 23′, Morutan rilascia un siluro con il sinistro dal limite dell’area dopo una bella azione corale e colpisce in pieno la traversa a Strakosha battuto.

Nel finale di parziale Immobile viene sbilanciato in area da Marcao, ma l’arbitro fa giocare. Si va al riposo sullo 0-0.

Foto: Twitter Lazio