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Galatasaray, infortunio per Osimhen: distorsione di grado medio-alto all’adduttore destro

06/09/2026 | 15:55:11

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Il Galatasaray ha comunicato le condizioni di Victor Osimhen, il nigeriano si era fermato nella partita con il Basaksehir per un problema muscolare.
Ecco il bollettino del club:
“I controlli avanzati completati presso il nostro sponsor Acıbadem Hastanesi hanno rilevato, nei nostri calciatori Victor Osimhen e Mario Lemina, una distorsione di grado medio-alto nel gruppo muscolare dell’adduttore destro (inguine) con emorragia e stiramento; i processi di trattamento sono in corso”.
Foto: Instagram Galatasaray