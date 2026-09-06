Galatasaray, infortunio per Osimhen: distorsione di grado medio-alto all’adduttore destro

06/09/2026 | 15:55:11

Il Galatasaray ha comunicato le condizioni di Victor Osimhen, il nigeriano si era fermato nella partita con il Basaksehir per un problema muscolare.

Ecco il bollettino del club:

“I controlli avanzati completati presso il nostro sponsor Acıbadem Hastanesi hanno rilevato, nei nostri calciatori Victor Osimhen e Mario Lemina, una distorsione di grado medio-alto nel gruppo muscolare dell’adduttore destro (inguine) con emorragia e stiramento; i processi di trattamento sono in corso”.

Foto: Instagram Galatasaray

