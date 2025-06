Galatasaray, il vicepresidente Hatipoglu: “Aumentano le possibilità che Osimhen resti in Turchia”

11/06/2025 | 11:04:47

Il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ha parlato ad As della possibile permanenza in Turchia di Osimhen, ipotesi della quale vi avevamo parlato: “Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all’agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray”.

Foto: Instagram Galatasaray