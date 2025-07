Galatasaray, il vicepresidente: “Abbiamo fatto un’offerta al Napoli per Osimhen, lui vuole giocare da noi. Si decide tutto entro 48 ore”

09/07/2025 | 14:05:27

Il Galatasaray fa sul serio per Victor Osimhen. A confermarlo è direttamente il vicepresidente del club turco, che nel corso dell’Assemblea ordinaria generale finanziaria della Federazione calcistica turca ha rivelato l’esistenza di una proposta formale per il centravanti nigeriano del Napoli, accendendo i riflettori su una possibile svolta imminente. «Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore», ha dichiarato. «Ogni giocatore ha un’alternativa nella nostra rosa, ma vogliamo Osimhen con noi. Ogni calciatore vuole giocare per il Galatasaray, anche lui».

Foto: Instagram Galatasaray