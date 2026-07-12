Galatasaray, idea Stassin per l’attacco

12/07/2026 | 22:30:09

Il Galatasaray cerca rinforzi in attacco. Secondo quanto riportato da TRT Spor, il club turco sarebbe interessato a Lucas Stassin, attualmente in forza al Saint Etienne. Il Galatasaray lo ha inserito nella propria lista dei desideri per rinforzare il pacchetto offensivo. Nelle scorse settimane il Gala si era mostrato interessato a Jhon Duran, pista messa in sospeso e che ha portato il Galatasaray sulle tracce dell’attaccante belga classe 2004 e già nel giro della nazionale maggiore.

foto x saint etienne