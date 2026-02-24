Galatasaray, i convocati per la Juventus
24/02/2026 | 16:06:34
Il Galatasaray, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati di Buruk per la gara con la Juventus. Ecco l’elenco completo: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.
Foto: Galatasaray