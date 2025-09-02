Galatasaray, Gundogan è atterrato a Istanbul: “Questo club è il sogno della mia infanzia”

02/09/2025 | 15:55:39

Ilkay Gundaogan lascia il Manchester City, questa volta definitivamente. Il tedesco passa al Galatasaray. Il giocatore è atterrato a Istanbul dove ha così parlato: “Era destino che accadesse oggi. Sono molto emozionato. Sono sempre stato un grande tifoso del Galatasaray, tutta la mia famiglia lo è. Ho sempre seguito la squadra e per noi questo è un giorno di grande orgoglio. Il Galatasaray è il sogno della mia infanzia. Ho sempre immaginato di poter indossare questa maglia, ed era un mio desiderio sin da bambino. Non riesco a descrivere la felicità che provo in questo momento. Per me e per la mia famiglia è un motivo di grande gioia e di orgoglio”.