Galatasaray-Fenerbahce, la Supercoppa turca non si giocherà oggi a Riyadh

Fenerbahce e Galatasaray erano pronti a contendersi la Supercoppa di Turchia (Türkiye Süper Kupası), ma la partita non si disputerà a causa di un incidente diplomatico tra la Turchia e l’Arabia Saudita (a Riyadh). La crisi sarebbe stata generata dal divieto imposto dalle autorità locali di portare sul terreno di gioco di striscioni e magliette con riferimenti al fondatore e primo Presidente della Repubblica turca, Mustafa Kemal Ataturk. Sarebbe arrivato il no allo striscione “Pace a casa, pace nel mondo”, alle maglie speciali e celebrative con riferimenti ad Ataturk, all’inno nazionale (poi concesso) e alle immagini di Ataturk da trasmettere sugli schermi. Le due squadre erano attese allo stadio Al-Awwal Park intorno alle 17 ma non hanno mai lasciato i rispettivi alberghi. Poco fa, riporta A Spor, Okan Buruk (tecnico del Galatasaray) avrebbe confermato che la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Si attendono ora solo i comunicati ufficiali.

Foto: Instagram Fenerbahce