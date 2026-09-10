Galantic (CEO Roma): “Tornare in Champions dopo sette anni è fondamentale. Siamo riusciti ad alzare il livello abbassando il monte ingaggi”

10/09/2026 | 18:50:26

Il CEO della Roma, John Galantic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Fenerbahce. Queste le sue parole:

“Tornare in Champions dopo sette anni è fondamentale, soprattutto nella stagione del centenario. Per la società e i nostri tifosi è una serata molto importante. Obiettivo? Come tanti club dobbiamo cercare l’equilibrio sportivo economico per fare una squadra competitiva rispettando i parametri UEFA. Non è facile. Ringrazio la società e giocatori come Dybala, Cristante e Mancini che si sono ridotti lo stipendio. Siamo riusciti ad abbassare il monte ingaggi, alzando il livello della squadra”.

Foto: Linkedin personale