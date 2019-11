Galano chiama, Migliore risponde in extremis: Pescara-Cremonese è 1-1

Pescara e Cremonese si dividono la posta in palio all’Adriatico nell’anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie B. Dopo un primo tempo tempo sostanzialmente equilibrato, la svolta del match arriva al minuto 80: Galano calcia centralmente una punizione e beffa Agazzi che non riesce a trattenere la sfera. Palla in fondo al sacco e vantaggio dei padroni di casa. La Cremonese non si arrende e al 90′ trova il pari: piazzato rasoterra dal limite col sinistro di Migliore che supera Kastrati dopo una leggera deviazione. Termina 1-1, il Pescara sale a quota 20 punti in classifica, sempre a +4 sui grigiorossi di Baroni.

Venerdì ore 21

Pescara-Cremonese 1-1 (Galano – Migliore)

Sabato ore 15

Benevento-Crotone

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pordenone-Pescara

Sabato ore 18

Empoli-Venezia

Domenica ore 15

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Pisa

Domenica ore 21

Spezia-Frosinone

Lunedì ore 21

Chievo-Virtus Entella

CLASSIFICA: Benevento 25; Crotone 21; Cittadella, Pescara 20; Pordenone, Perugia 19; Chievo, Salernitana 18; Ascoli, Empoli, Frosinone 17; Pisa, Venezia, Entella, Cremonese 16; Cosenza, Spezia 12; Juve Stabia 11; Livorno 10; Trapani 7.