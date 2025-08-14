Gakpo: “Vogliamo rivincere la Premier e arrivare in fondo in Champions”

14/08/2025 | 22:35:28

Cody Gakpo, attaccante del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Penso che tutti siano ansiosi di iniziare. Nel complesso abbiamo avuto un buon pre-campionato, ovviamente l’ultima partita è stata sfortunata. Ma penso che nel complesso il pre-campionato sia stato buono. Abbiamo ricevuto nuovi acquisti che si sono integrati bene. Penso che tutti vogliano farlo funzionare e fortunatamente possiamo iniziare domani”.

Penso che gli acquisti si siano integrati bene. Ora inizia la stagione e speriamo di poter dimostrare al mondo che siamo di nuovo qui. Con la prima partita della stagione si vuole sempre iniziare bene la stagione, quindi forse un po’ più di adrenalina del normale. Vogliamo rivincere la Premier e arrivare in fondo in Champions. Anfield? È incredibile. Mi manca solo giocare queste partite in campionato. Penso che tutti siano contenti che possiamo andare”.

Sul fatto di voler difendere il titolo vinto lo scorso anno, spiega: “Tutti sanno che è un campionato difficile in cui niente è facile. Dobbiamo giocare 95 minuti e cercare di ottenere la vittoria”.

Foto: Instagram personale