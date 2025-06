Gakpo: “Vincere titoli ti fa solo venire voglia di averne ancora di più. E vale anche in Nazionale”

07/06/2025 | 11:22:30

Cody Gakpo stella della Nazionale olandese, ha parlato innanzitutto della vittoria della Premier League con il Liverpool, a margine della conferenza stampa alla vigilia delle qualificazioni Mondiali: “È stato fantastico. Prima la partita di campionato e poi l’ultima partita, quando la coppa è stata sollevata. Questo dà sicuramente energia. Credo che vincere titoli ti faccia solo venire voglia di averne ancora di più. C’è anche la consapevolezza che questo potrebbe essere l’inizio di qualcosa di molto bello. Come gruppo, non vediamo l’ora di mettere in campo una bella partita domani”.

Infine il calciatore ha elogiato il commissario tecnico Ronald Koeman: “Le partite contro la Spagna a marzo mi hanno lasciato buone sensazioni. Se siamo riusciti a fare questo contro di loro, potremo farlo anche contro altre squadre”.

Foto: X FIFA