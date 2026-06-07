Gakpo: “Sorpresi e dispiaciuti per l’esonero di Slot. La colpa è anche nostra”

07/06/2026 | 16:39:25

L’attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese, Cody Gakpo, ha parlato a ESPN della sua esperienza e dell’esonero di Slot ai Reds.

Le sue parole: “No, sono due cose separate. Ma ovviamente è un peccato che l’allenatore sia stato esonerato. Soprattutto dopo una stagione in cui abbiamo lottato per qualificarci in Champions League. Credo che il club abbia rilasciato un comunicato ufficiale con le spiegazioni, ha detto Gakpo. Oltre a questo, molti dei nostri calciatori si stanno concentrando ora sul Mondiale. Quindi credo che dobbiamo lasciarcelo alle spalle rapidamente. Per quanto possa essere difficile per qualcuno”.

L’ex giocatore del PSV ha inviato un messaggio al suo ormai ex allenatore: “Per ringraziarlo degli ultimi due anni. La scorsa stagione è stata ovviamente il momento più alto. Bellissimi ricordi”.

Foto: sito Liverpool