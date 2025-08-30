Gakpo, l’attaccante ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool

30/08/2025 | 18:15:52

Continua il rapporto tra Gakpo e il Liverpool per altri due anni e mezzo. L’attaccante ha dichiarato a LiverpoolFC.com: “È incredibile prolungare il contratto qui in questo bellissimo club. Sono molto grato e spero di poter restituire molti altri momenti belli. Mi sento a casa, la mia famiglia si sente a casa e anche questa è sempre una decisione importante. Si sentono bene. Sono molto felice nel club, sono un buon gruppo, ho buoni compagni di squadra, quindi la vita intorno al calcio in sé è molto bella e mi godo ogni momento. Sono molto grato di poter prolungare”. Gakpo ha completato il suo trasferimento ad Anfield dal PSV Eindhoven durante la finestra di trasferimento di gennaio del 2023. Da allora ha collezionato 131 presenze con il Liverpool, segnando 42 volte e fornendo 16 assist.

foto sito Liverpool