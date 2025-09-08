Gakpo: “Il Bayern Monaco mi ha cercato ma alla fine ha scelto Luis Diaz”

08/09/2025 | 14:28:03

Un retroscena di mercato giunge addirittura da un protagonista: Gakpo, l’attaccante olandese in forza al Liverpool. In una dichiarazione rilasciata a Espn l’attaccante ha svelato: “Per quanto ne so, il Bayern è effettivamente venuto da me, ma alla fine hanno comprato Luis Diaz. “È bello. Io, ovviamente, ho vissuto le cose in modo diverso. Una finestra di mercato come questa può essere frenetica e stressante per un giocatore e per chi gli sta intorno. Ma io ormai non ho più di questi problemi”.

foto sito Liverpool