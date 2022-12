Gakpo: “Ho pensato al Manchester United, poi però non sono arrivati. Se si faranno vivi allora ci penserò”

Il talento olandese, ora in forza al PSV, ha lasciato delle dichiarazioni al medium olandese NRC. Gakpo è tornato sui rumors dell’estate. Di seguito le sue parole: “Io ho pensato al Manchester United, poi però non sono arrivati. Poi è arrivato il Leeds. Ora aspetto per tutto. Non ho più risentito nulla dal Manchester United, quando si faranno vivi allora ci penserò. Ora vivrò tutto diversamente: ciò che arriva, arriva.”

Foto: Instagram personale