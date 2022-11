Gakpo da record: è il quarto olandese a segnare in 3 partite consecutive di un Mondiale

Con la rete che ha permesso all’Olanda di concludere il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Qatar, Gakpo è entrato nella storia della sua nazionale. Si tratta della terza rete in 3 partite consecutive in un Mondiale per il baby talento del Psv, dopo le due realizzate contro Ecuador e Senegal. Sono solamente 3 i giocatori ad aver realizzato il medesimo record, ovvero 3 gol in 3 match consecutvi nell’edizione di un Mondiale: Wesley Sneijder, Dennis Bergkamp e Johan Neeskens.

Foto: Instagram Gakpo