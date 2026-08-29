Gakpo, colpo di scena: il Manchester City lo soffia al Tottenham

29/08/2026 | 22:00:41

Il futuro di Gakpo, oggi in campo con il Liverpool e tra i migliori di Iraola, sarà quasi certamente al Manchester City. Secondo quanto riportato da The Athletic , l’esterno sinistro olandese ha accettato di unirsi al Manchester City . L’ex giocatore del PSV Eindhoven era da tempo un obiettivo del Tottenham, ma ha dato il suo benestare per firmare con la squadra di Enzo Maresca, che cercava un altro rinforzo in attacco dopo la partenza di Marmoush.

foto sito Liverpool

