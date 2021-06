Gaich: “Resto a Benevento? C’è l’opzione per il rinnovo del prestito ma vedremo”

L’attaccante argentino, Adolfo Gaich, la scorsa stagione al Benevento, ha parlato del suo futuro dal ritiro dell’Under 23 della Nazionale argentina, impegnata per preparare le Olimpiadi.

Queste le sue parole: “La mia idea è quella di restare in Europa, quest’anno non sono riuscito ad ambientarmi come avrei voluto in Serie A e cercherò di farlo d’ora in avanti anche se negli ultimi sei mesi in Italia mi sono trovato meglio, ricordo con affetto il gol alla Juventus, anche se non è servito per la salvezza. Ho anche iniziato bene con un gol molto importante, ma non siamo riuscito a conquistare l’obiettivo salvezza con la squadra. Restare a Benevento? Il prestito è terminato, ma c’è l’opzione per prolungarlo di un altro anno e presto sarà definito tutto”.

Foto: Twitter Benevento