Gago paura in conferenza. Infarto durante le domande dei giornalisti

20/06/2026 | 16:47:50

Fernando Gago spaventa tutti in Cile durante la conferenza stampa. Infatti al termine delle domande si è alzato visibilmente dolorante e più tardi si è scoperto che il mister argentino, attualmente all’Universidad de Chile, ha avuto un principio di infarto. Il club stesso ha rassicurato tutti garantendo che ora l’ex centrocampista, tra le altre di Roma e Real Madrid, sarebbe in buone condizioni e già sulla via della ripresa.

Foto: Instagram Gago