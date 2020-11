Gagliardini negativo al tampone. Sospiro di sollievo per l’Inter

Buone notizie per Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter, secondo quanto riportato da Sky, è negativo al tampone dopo i dubbi dei giorni scorsi. Il giocatore aveva lasciato per precauzione il ritiro della Nazionale, perchè potevano esserci dubbi sulla sua positività al Covid. L’interista ha dovuto saltare la sfida di Nations League vinta per 2-0 dall’Italia contro la Polonia, ma sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte per le prossime sfide.