Gagliardini, lussazione alla spalla destra. Il report del Verona

16/09/2025 | 11:46:56

Il Verona ha diramato un report medico riguardo alle condizioni di Roberto Gagliardini dopo l’infortunio rimediato contro la Cremonese: “Verona – Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, durante il match giocato ieri sera contro la Cremonese, in un contrasto di gioco ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento. Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Foto: sito Hellas Verona