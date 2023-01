Gafin (membro CdA Dinamo Mosca): “Zakharyan al Chelsea? Nessun contatto”

Durante l’intervista concessa a Match TV, Dmitry Gafin, membro del Consiglio d’Amministrazione della Dinamo Mosca, ha così parlato del possibile sbarco di Arsenica Zakharyan al Chelsea: “So che i vostri colleghi in Inghilterra sono entusiasti di Zakharyan al Chelsea, ma a livello ufficiale non ci sono state fornite queste informazioni e non ci sono stati contatti con i Blues in questa finestra di mercato. Non so se resterà fino all’estate, il mercato é aperto e nel calcio tutto é possibile”.

Foto: Instagram Zakharyan