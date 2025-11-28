Gaffe in un notiziario argentino: in onda il volto di Gasperini invece di quello del truffatore di pensioni

Un episodio curioso, che ha fatto anche sorridere, è avvenuto in Argentina: il notiziario Telefe Noticias stava raccontando la storia di un uomo di Mantova che si era reso protagonista di una truffa, travestendosi da sua madre deceduta per continuare a incassarne la pensione. Il problema è nato quando il notiziario argentino ha scambiato per reale un fotomontaggio circolato online – un meme in cui il volto del truffatore era stato sostituito con quello del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini – e lo ha mandato in onda come immagine autentica. La svista non è passata inosservata nemmeno in Italia e ha scatenato l’ironia dei tifosi, che hanno immediatamente riconosciuto il tecnico.

Foto: Instagram Roma