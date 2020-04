Gaffe di Cuadrado: tagga Rabiot sotto un post di Fortunato e poi si scusa

Juan Cuadrado è stato protagonista di una gaffa su Instagram. Il calciatore della Juventus ha commentato ironicamente il post di ricordo pubblicato dal club bianconero per il 25° anniversario della morte dell’ex bianconero Andrea Fortunato: “Grande Rabiot, ma sei tu!”. Una battuta priva di alcun tipo di cattiveria che il colombiano ha subito spiegato con una storia sul suo profilo: “Approfitto per chiedere scusa a tutti gli juventini per il post che ho commentato. Veramente, ho visto solo la foto senza leggere quello che era accaduto: ho solo guardato e mi è sembrato di vedere Rabiot. SCUSA”.

Foto: Juventus Twitter