Gaffe della Lega Serie A: negli auguri di buon 2021 manca la Lazio. Poi la correzione

Gaffe sui social per la Lega Serie A. Ad accompagnare il messaggio d’auguri di buon 2021 “New year, new game“, sono state inseriti le immagini dei giocatori di tutte le squadre, tranne la Lazio. Successivamente il post è stato rimosso e sostituito con un altro in cui è presente anche Ciro Immobile. “Un errore tecnico dovuto al Photoshop“, questa la spiegazione della Lega Calcio riportata dall’Ansa, che in coda al post ha aggiunto la frase “Ora ci siamo tutti“, assieme all’emoticon delle scuse.

Foto: logo Serie A