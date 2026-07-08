Gaetano, un uomo solo al comando per la regia dell’Atalanta. Ora le visite

08/07/2026 | 14:16:11

Gianluca Gaetano è il nome, l’unico nome, che abbiamo fatto per la regia dell’Atalanta lo scorso 16 giugno. Da quell’esclusiva, confermata dai fatti, abbiamo dato aggiornamenti no stop, compresa l’imminente quadratura sulle cifre, con i bonus siamo vicini ai 15 milioni. Una richiesta precisa di Sarri per il nuovo centrocampo della Dea. Lo scorso weekend avevamo parlato di visite programmate già per lunedì, aggiungendo poi che ci sarebbe stato un leggero slittamento. Le visite sono fissate per domani e confermano un’operazione programmata oltre tre mesi fa.

Foto: sito Cagliari