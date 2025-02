Gaetano: “Sono tornato quello di un tempo”

Quella del Cagliari è una vittoria che pesa tanto in termini di classifica. Il club sardo, infatti, ha battuto una diretta concorrente come il Parma, andando a quattro punti di distanza dalla zona retrocessione. A parlarne è stato uno dei protagonisti della sfida, ovvero Gaetano. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La nascita di mia figlia mi ha dato una grande carica. Poi la vittoria è stata bellissima e ci dà la carica e la concentrazione giusta per affrontare le prossime gare contro avversari fortissimi. Sono tornato il Gaetano di un tempo, dopo la gara contro il Lecce è cambiato tutto. Mi sento bene e cerco sempre di mettere la mia fantasia al servizio degli altri”.

FOTO: Instagram Gaetano