Gaetano: “Sogno di giocare con il Napoli la prossima stagione”

Protagonista della promozione ottenuta dalla Cremonese, Gianluca Gaetano (il cui cartellino, ricordiamo, è di proprietà del Napoli) ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Marte: “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. Il mio ruolo è a centrocampo, anche se preferirei fare la mezzala. Io sicuramente andrò in ritiro, il mio sogno è quello di giocare con il Napoli la prossima stagione. Domenica potrei essere allo stadio per salutare Insigne. La sua carriera è stata importante, per arrivare ai suoi livelli bisogna lavorare e dimostrare sul campo. Molti ragazzi si sono congratulati con me, anche il capitano Insigne“.

Foto: Twitter Napoli