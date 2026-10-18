Gaetano: “Non mi cambia giocare a due o a tre. Abbiamo approcciato in modo molle, ma alzando il baricentro siamo stati pericolosi”

18/10/2026 | 21:53:16

Gianluca Gateano, autore del momentaneo 3-1, ha commentato la sconfitta contro il Milan in conferenza stampa: “Non mi cambia giocare a due o a tre. Diciamo che non cambia quasi nulla perché comunque, avendo due mediani e il trequartista, un mediano si può alzare facendo la mezzala e l’altro viene a fare il play, quindi diventa un centrocampo a 3. Con questo modulo a due centrocampisti cerchiamo comunque di alternarci: uno dei due mediani arriva in area e l’altro dà copertura, perché non possiamo svuotare il centrocampo entrambi. Secondo me siamo a un buon punto, perché abbiamo fatto due partite di grande livello contro il Venezia e il Pafos. Nel primo tempo abbiamo avuto un approccio un po’ molle, siamo stati attendisti e non abbiamo fatto una buona pressione come nelle due partite precedenti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e si è vista un’altra Atalanta. Giorno dopo giorno cerchiamo di lavorare facendo sempre più nostri i concetti del mister, partendo già da giovedì con un approccio diverso rispetto a oggi”.

Foto: X Atalanta