Gaetano: “Mi ispiro a Hamsik, il mio primo capitano. Grande calciatore”

19/11/2025 | 00:12:45

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda.

Queste le sue parole: “A chi si ispira Gaetano? C’è un calciatore che da ragazzino è stato un esempio da seguire? Marek Hamsik, quando partecipai ai primi allenamenti con il Napoli mi aveva impressionato, giocava a volte solo di sinistro, un capitano grandissimo. Sono riuscito anche a fare con lui un ritiro con Ancelotti, davvero un giocatore eccezionale”.

Foto: Instagram Cagliari