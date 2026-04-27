Gaetano: “Felici per la vittoria, ma non siamo ancora salvi. Il nuovo ruolo mi piace anche se mi manca segnare”

27/04/2026 | 21:42:23

Gianluca Gaetano, attaccante del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato tante volte che sappiamo fare bene contro le grandi squadre. Sono contento della vittoria e della partita che ho fatto, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a portare punti a casa anche nelle prossime gare”.

La salvezza è sempre più vicina? “La matematica dice che non l’abbiamo ancora raggiunta completamente. Bisogna continuare a lavorare, andare a Bologna e portare punti a casa per conquistare questo obiettivo tanto atteso”.

Come ti stai sentendo in questo nuovo ruolo? “Sono molto contento. Da quando sto facendo questo ruolo, mi sento molto in fiducia e più consapevole delle mie qualità. Ci sto lavorando ogni giorno. All’inizio non ho fatto il ritiro, ci è voluto un po’ di tempo per mettermi a regime con i compagni e per arrivare alla forma migliore”.

Come è stato il duello con Pasalic? “Sicuramente è stato un bel duello. Credo di essere riuscito a contenere bene il mio avversario e il campo. Sono contento di questa partita”. Cosa pensi di Mendy? “Ha fatto un gran primo tempo ed è un ragazzo che fin dal primo giorno che l’ho visto ha mostrato grande talento. Credo abbia un grande futuro. Ha tutte le qualità per stare qui in Serie A”.

Come ti trovi a svolgere anche il lavoro difensivo? “Dal primo giorno mi sono messo a lavorare perché è un ruolo molto particolare e bisogna saper fare le due fasi. In fase difensiva ci vuole una corsa differente. Questa è una squadra che gioca a tutto campo. Bisogna seguirli e fare metri rispetto ad altre partite”.

Ti manca stare così lontano dalla porta? “Mi manca fare qualche gol sicuramente, ma penso che possano arrivare. Anche contro la Cremonese si è fatta un’incursione da centrocampo arrivando fino in porta. Uomo contro uomo potevo spingere di più e arrivare anche in area di rigore. Spero di fare qualche gol in più, anche se non è facile. Bisogna tirare un po’ di più da fuori, quello sì”.

Foto: sito Cagliari