Gaetano dopo l’intervento: “Grazie a tutti per il supporto ci vediamo presto. Forza Cagliari”

22/05/2025 | 12:30:11

La stagione di Gianluca Gaetano è terminata con una giornata in anticipo. E il centrocampista non parteciperà alla sfida contro il Napoli. Il centrocampista, infatti, si è sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro a causa di una lesione del menisco laterale. L’intervento, realizzato a Villa Stuart dal Professor Mariani, è perfettamente riuscito, come testimoniato dallo stesso calciatore attraverso il proprio profilo Instagram: “Ci vediamo presto. Grazie a Villa Stuart e al Prof. Mariani, operazione ben riuscita. Grazie a tutti per il supporto ci vediamo presto, Forza Cagliari”.

Foto: Instagram Gaetano