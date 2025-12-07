Gaetano: “Avevo tanta voglia. Un gol che dedico soprattutto a me stesso”

07/12/2025 | 17:22:11

Gianluca Gaetano decide la gara tra Cagliari e Roma.

L’attaccante ha così parlato a Dazn: “Quanta voglia avevi dentro? Tantissima. Ce l’ho messa tutta, sono molto contento di stasera. Fatto una delle migliori partite, ci siamo meritati questa vittoria”. Hai fatto un regalo al Napoli? “Una lotta che stanno facendo, ma il mio gol è per i bambini, mia moglie e soprattutto per me stesso. Stavo giocando poco, questo gol me lo dedico”.

Foto: sito Cagliari