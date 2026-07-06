Gaetano-Atalanta, piccolo slittamento. Ma affare non in dubbio

06/07/2026 | 23:15:41

Gianluca Gaetano prima scelta per il ruolo di regista del nuovo centrocampo di Maurizio Sarri. Avevamo titolato cosi il 16 giugno, anticipando un nome tra tanti. Da quel momento la trattativa ha avuto alti e bassi, un po’ di confusione è stata fatta, il Cagliari che aveva inizialmente chiesto 18-20 milioni ha abbassato le pretese. E da qualche giorno ci siamo fermati a quota 15 milioni, bonus compresi, anticamera di un accordo definitivo. Le visite, inizialmente previste entro oggi, slitteranno di qualche giorno. Ma l’affare non è in dubbio, Gaetano si appresta a una biga svolta in carriera chiamata Atalanta.

Foto: sito Cagliari