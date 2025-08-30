Ufficiale: Gabrielloni è un nuovo giocatore della Juve Stabia

30/08/2025 | 14:40:37

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Como Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Gabrielloni. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Jesi il 10 luglio 1994, Gabrielloni è cresciuto nel settore giovanile della Jesina, con cui ha collezionato 49 presenze e 8 reti in Serie D. Nella stagione 2013/14 si trasferisce alla Maceratese, dove disputa 30 partite e realizza 8 gol; nello stesso anno partecipa anche alla Viareggio Cup con la Rappresentativa LND (3 presenze e 1 rete). Nel 2014/15 passa al Taranto, con cui totalizza 36 presenze e 6 reti. L’anno successivo debutta tra i professionisti con il Martina Franca (7 presenze), per poi trasferirsi al Campobasso, dove chiude la stagione con 20 presenze, 8 gol e 1 assist. Nel 2016/17 veste la maglia della Cavese in Serie D, collezionando 34 presenze, 16 reti e 2 assist. Nella stagione 2017/18 approda al Bisceglie in Serie C, con 15 presenze all’attivo, prima di trasferirsi a gennaio al Como, club in cui resterà fino al 2024/25. Con i lariani totalizza 230 presenze, 65 reti e 10 assist, risultando decisivo nella scalata della squadra dalla Serie D alla Serie A. Nella scorsa stagione ha esordito in Serie A, segnando una rete e un assist contro la Roma. Dopo la firma del contratto Alessandro ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, non vedo l’ora di giocare al Menti e sentire il calore dei tifosi. Ringrazio il direttore e la società per la fiducia che hanno risposto in me e che spero di ricambiare. Vi aspetto allo stadio, forza Juve Stabia. Gabrielloni ha scelto il numero 9″.

Foto: X Juve Stabia