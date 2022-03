Gabrielli sull’eliminazione dell’Italia: “Magari è la volta buona per intervenire sulla riforma dei campionati”

Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, club che stagione dopo stagione conferma la propria capacità organizzativa in materia di ricerca e valorizzazione dei calciatori, ha parlato del cocente KO dell’Italia ai microfoni de “Il Gazzettino“: “L’eliminazione dell’Italia ha causato in me una delusione enorme. Oltre alle questioni strettamente calcistiche, la presenza al Mondiale ha un’importanza che abbraccia a 360 gradi tutta la Nazione. Ricadendo in maniera positiva su tutto il fronte sportivo. Mancare per la seconda volta l’accesso al Mondiale deve far riflettere. Forse è la volta buona che si interverrà con la riforma dei campionati. È ancora presto per trarre conclusioni, ma i problemi vanno scovati“.

Foto: Twitter Azzurri