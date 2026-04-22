Gabriel Suazo: “Sono felice al Siviglia. Mi piacerebbe lottare per un posto in Europa”

22/04/2026 | 18:29:33

Il centrocampista del Siviglia, Gabriel Suazo, ha concesso un’intervista a ESPN. Queste le sue parole:

“Al di là della situazione attuale, e lo dico sempre quando me lo chiedono, sono molto felice qui; è qui che voglio essere . Ecco perché ho deciso di venire in una grande squadra. Mi piacerebbe lottare per un posto in Europa, ma oggi sto vivendo questo momento e sono felice e orgoglioso di poterlo vivere e competere , così da poter aiutare la squadra a rimanere dove merita, in Prima Divisione”.

Foto: X Siviglia