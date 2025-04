GABRIEL SARA, IL FARO DEL GALATASARAY FINITO NEL MIRINO DI GUARDIOLA

30/04/2025 | 17:18:35

Dopo una stagione decisamente buia, il Manchester City di Pep Guardiola inizia a guardare al futuro. La società inglese correrà ai ripari in estate, cercando di dare vita a un nuovo ciclo e non mancano i primi obiettivi di mercato soprattutto a centrocampo, dove saluterà uno dei pilastri dei Citizens, Kevin De Bruyne. Uno dei pallini di Guardiola è Gabriel Sara, centrocampista offensivo in forza al Galatasaray e che ha stupito tutti con una stagione di grande livello in Turchia, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Prima dell’esperienza turca, il calciatore brasiliano e classe 1999, ha rubato l’occhio in Inghilterra, vestendo la maglia del Norwich, club con il quale ha collezionato 96 presenze, condite da 21 reti e 18 assist. Gabriel Sara è un centrocampista di natura offensiva, ma riesce ad abbinare invidiabili doti tecniche a quelle fisiche, caratteristiche che sicuramente sono mancate in questa stagione al Manchester City. Inoltre, è particolarmente abile sui calci piazzati, dote che potrebbe fornire una nuova arma alla squadra di Guardiola in caso di concretizzazione dell’affare la prossima estate. E l’annata vissuta con la maglia del Galatasaray ha confermato le impressioni ottime circolate durante il biennio al Norwich (2022-2024), con 41 presenze, 2 gol e 8 assist all’attivo, evidenziando ulteriormente le doti del brasiliano. Cresciuto nel settore giovanile del San Paolo in Brasile, club con il quale ha superato le 100 presenze e segnato 21 reti, per Gabriel Sara sembra giunto il momento di compiere il grande passo dopo l’esperienza turca che ha confermato il grande talento del centrocampista, finito nel mirino di Guardiola. Un faro che potrebbe tornare a fare luce su un reparto segnato nettamente dal grave infortunio dell’ultimo Pallone d’Oro, Rodri. Chissà che nella prossima stagione i due non possano condividere il centrocampo, agli ordini di mister Guardiola.

FOTO: Instagram Gabriel Sara