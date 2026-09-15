Gabriel Jesus: “Sogno un gol in finale di Champions, voglio vincerla con il Barcellona”

15/09/2026 | 18:50:40

Gabriel Jesus si è raccontato in una intervista a Sport: “Finali di Champions? Ne ho giocata una con il City. La scorsa stagione, con l’Arsenal, non ho giocato, ma abbiamo perso. Sì, certo. È una competizione che amo e mi piacerebbe molto vincere questo titolo. Al Barça devi avere la voglia e l’ambizione di vincere la Champions League, la Liga e tutti gli altri titoli per cui si compete. un gol in finale di Champions League, con il titolo come bonus, sarebbe perfetto”.

foto x barcellona