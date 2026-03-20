Gabriel Jesus: “Siamo passati dalla lotta Champions a quella per il titolo. Voglio vincere tutto”

20/03/2026 | 18:43:43

L’attaccante dell’Arsenal, Gabriel Jesus, ha concesso un’intervista a The Athletic. Queste le sue parole:

“Siamo passati dal lottare duramente per qualificarci alla Champions League al lottare per il titolo. Dobbiamo esserne felici. La nostra squadra ora è più esperta, più matura. Possiamo vincere il campionato in questa stagione e magari anche un altro trofeo. L’obiettivo finale della stagione? I tifosi dell’Arsenal probabilmente avrebbero risposto la Premier League, visto che sono passati più di 20 anni. Ma non hanno mai vinto nemmeno la Champions League, quindi ovviamente per loro vincere entrambe è un sogno. Io, invece, voglio vincere tutto, ma se devo scegliere, è la Champions League”.

Foto: Instagram Arsenal