Gabriel Jesus sbaglia ancora un rigore, Messi fa lo stesso e segna sulla respinta. Brasile-Argentina 0-1

È terminata pochi istanti fa l’illustre amichevole disputata a Riyadh tra Brasile e Argentina. Al 10′ Gabriel Jesus, dopo l’errore in Champions League contro l’Atalanta, sbaglia ancora un calcio di rigore spedendo fuori e alla sinistra del portiere. Tre minuti più tardi Messi viene messo giù da Alex Sandro, calcia il penalty e sulla respinta di Alisson ribadisce in rete decidendo l’incontro. In campo tante conoscenza della Serie A, resta in panchina Dybala.

Foto: Argentina Twitter