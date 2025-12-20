Gabriel Jesus proposto nuovamente al Milan. Gli scenari

20/12/2025 | 15:33:12

Gabriel Jesus cerca nuove esperienze, ormai la sua avventura all’Arsenal sembra arrivata ai titoli di coda. Ci sono stati sondaggi con diversi club, ma in base a quanto anticipato da Gianluigi Longari negli ultimi giorni l’attaccante è stato proposto nuovamente al Milan e si è parlato di un possibile prestito del brasiliano. Il Milan, che intanto si prepara ad accogliere Fullkrug, farà valutazioni interne, un nuovo aggiornamento tra le parti è previsto subito dopo la festività natalizia. Il Milan aveva la necessità di prendere subito un attaccante per l’infortunio di Gimenez che starà fuori per circa un paio di mesi, ma valuterà eventuali altre soluzioni per il reparto offensivo considerato il deludente rendimento di Nkunku. Nel caso di Gabriel Jesus siamo solo a una proposta del suo entourage che è giusto segnalare.

Foto: Instagram Arsenal