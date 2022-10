Gabriel Jesus: “Pronto a giocare anche 70 partite a stagione. All’Arsenal mi godo la vita”

Intervenuto in conferenza stampa nel pre-match di Europa League contro il PSV, Gabriel Jesus, ha così parlato del calendario molto intasato: “Mi sento al 100%, recupero bene dopo ogni partita: magio meglio, dormo meglio, con la maglia dell’Arsenal mi godo la vita e sono pronto a giocare anche 70 partite in una stagione. Non è solo una questione fisica, è la mente che conta di più, controlla il corpo”. Poi è tornato a parlare della sua esperienza al Manchester City: “Ho detto molte volte che lì mi sono divertito, poi ognuno ha bisogno di nuove sfide ed è ciò che ho sentito in quel momento. Penso sia stata la decisione migliore, qui ho una sfida e voglio raggiungere gli obiettivi”.

Foto: Instagram Arsenal