Gabriel Jesus: “Nessun contatto con altri club, non avrebbe senso lasciare ora l’Arsenal”

14/11/2025 | 18:43:41

Gabriel Jesus ha parlato alla revista Placar chiarendo la sua posizione: “Non c’è mai stato alcun contatto con un altro club. Il mio desiderio, come dico sempre, è quello di tornare al Palmeiras. E anche il Palmeiras vuole che io torni. Ma stiamo parlando di un giocatore che è stato fuori per nove mesi e che ora sta lottando per tornare in squadra. Alcuni giornalisti parlano senza alcuna base. Il mio ritorno? Dopo un intervento chirurgico così complesso per me non ha senso lasciare questo club”,

foto insta Arsenal