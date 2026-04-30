Gabriel Jesus-Milan: la sorpresa di gennaio può tornare attuale

30/04/2026 | 23:04:29

Gabriel Jesus e il Milan: una soluzione che può tornare attuale per l’attacco rossonero. A maggior ragione dopo quanto anticipato a gennaio (esattamente il 22) da Gianluigi Longari che aveva segnalato il cambio di agente per lo specialista dell’Arsenal. Assistito da Branchini, lo stesso agente di Massimiliano Allegri, possono esserci i presupposti per riaprire una pista già svelata negli scorsi mesi. Siamo ancora a maggio, ma le manovre sono già partite.

foto instagram arsenal