Gabigol rischia sei giornate di squalifica: ieri ha offeso gravemente l’arbitro

Gabigol, ex attaccante dell’Inter e oggi giocatore del Flamengo, è stato espulso ieri al decimo minuto della gara contro il Bahia (vinta poi 4-3 dalla sua squadra). Gabigol ha pronunciato degli insulti gravi nei confronti dell’arbitro Flavio Rodrigues De Souza, reo secondo il calciatore di non avergli fischiato un fallo in suo favore. Ora Gabigol rischia fino a sei giornate di squalifica. Il Flamengo è secondo a 5 punti di distanza (e una gara da recuperare) dal Sao Paulo primo.

Foto: Twitter Gabriel Barbosa