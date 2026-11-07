Gabigol, retroscena sul Benfica: “Non mi piaceva più il Portogallo”. Il padre invece era innamorato

07/11/2026 | 10:17:07

Gabriel Barbosa, conosciuto da tutti come Gabigol, è tornato a parlare della sua esperienza al Benfica e delle difficoltà incontrate durante la parentesi europea. L’attaccante brasiliano, oggi al Santos, ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera in un’intervista a Globo Esporte, soffermandosi anche sulle esperienze con l’Inter e con il club portoghese. Il passaggio a Lisbona risale alla stagione 2017-2018, quando arrivò in prestito dall’Inter con l’obiettivo di trovare maggiore spazio. L’avventura, tuttavia, non andò come sperato: appena cinque presenze e un gol prima del ritorno in Brasile. Gabigol ha spiegato i motivi che lo portarono a scegliere il Benfica dopo l’esperienza italiana: “L’Inter mi fece una proposta irrinunciabile e avevo anche voglia di giocare in Europa. Poi le cose non andarono bene e andai al Benfica perché pensavo che avrei avuto più opportunità. Era una squadra di un campionato portoghese, la lingua non sarebbe stata un problema. Fu una decisione condivisa”. Il brasiliano ha poi raccontato il diverso rapporto con le piazze nelle quali ha giocato, facendo un confronto tra Milano, Lisbona, Rio de Janeiro e Santos: “La gente di Rio mi ha sempre trattato benissimo. Forse all’Inter e al Benfica non è successo altrettanto. Mio padre adorava quando ero al Benfica, ma io non mi trovavo più bene in Portogallo”. Gabigol ha aggiunto con ironia: “A Rio e qui a Santos è tutto perfetto, anche perché c’è la spiaggia. Sto iniziando a pensare che mi trovo bene soltanto nelle squadre che si trovano in posti con il mare”. Nel corso dell’intervista ha ricordato anche il legame speciale con il Flamengo, club nel quale ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della sua carriera: “Quando arrivò il Flamengo fui chiaro: dovevo giocare nel Flamengo. Ho sempre avuto il desiderio di vestire quella maglia. Quando si presentò l’opportunità non ascoltai più nessuno. Era il Flamengo, potevano arrivare anche Real Madrid o Barcellona, ma sarei andato comunque lì”.

Foto: x Flamengo